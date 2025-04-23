В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию

«По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека. Одного уже отпустили домой», — сказал собеседник агентства.
По его словам, представители Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для проведения анализа. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией.
Как уточнили в департаменте, школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля.
Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.