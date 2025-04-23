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В Екатеринбурге у 43 школьников заподозрили кишечную инфекцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Более 40 учеников начальных классов одной из школ Екатеринбурга пропустили занятия из-за подозрения на острую кишечную инфекцию, двое были госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента образования.

Источник: © РИА Новости

«По подозрению на острую кишечную инфекцию в школу не пришли 43 ученика начальной школы. В больницу обратились два человека. Одного уже отпустили домой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, представители Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока, взяли смывы с посуды, столов, оборудования, проверили наличие и соответствие суточных проб, взяли пробы для проведения анализа. Выдано предписание Роспотребнадзора на обработку помещений школы и пищеблока специализированной организацией.

Как уточнили в департаменте, школа переведена на дистанционное обучение до 27 апреля.

Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.