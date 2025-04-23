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Жительница Приморья попалась на уловку с фото и лишилась почти миллиона рублей

Дальнереченская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Дальнереченска лишилась крупной суммы, открыв подозрительный файл в мессенджере. Ей пришло сообщение от «знакомой» с подписью: «Это твоё фото?» и вложением в формате APK. Как позже выяснилось — аккаунт подруги был взломан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Поверив, что это действительно фотография, женщина открыла файл. В этот момент мошенники получили доступ к её телефону: оформили кредит и похитили деньги со счёта. Ущерб — более 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта в крупном размере». Прокуратура признала его законным и поставила расследование на контроль.

В надзорном ведомстве отметили, что фотографии никогда не бывают в формате APK. Это расширение — признак приложения, не изображения. Настоящие фото — это PNG, JPEG, GIF и другие привычные форматы.

Напомним, жители Приморья столкнулись с новой уловкой мошенников: злоумышленники представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом замены счётчиков или оформления льгот выманивают у граждан личные данные и деньги. Одна из жительниц Анучинского муниципального округа передала аферистам около 8 млн рублей.