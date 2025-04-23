Жительница Приморья попалась на уловку с фото и лишилась почти миллиона рублей

Жительница Дальнереченска лишилась крупной суммы, открыв подозрительный файл в мессенджере. Ей пришло сообщение от «знакомой» с подписью: «Это твоё фото?» и вложением в формате APK. Как позже выяснилось — аккаунт подруги был взломан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.