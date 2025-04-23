Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийца музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорён к 13 годам лишения свободы

Такое решение вынес сегодня Петроградский районный суд Петербурга, передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Источник: Телеграм-канал Mash

Музыканта и культового рокера застрелили осенью 1991-го — трагедия произошла в ДК «Юбилейный» прямо на сборном концерте звёзд советской эстрады. Талькова убили выстрелом в сердце из револьвера, всё случилось прямо у гримёрки за сценой.

Более 30 лет дело оставалось нераскрытым, расследование завершили только летом прошлого года. Правоохранители вышли на главного подозреваемого — Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора рокера. По громкому делу опросили 150 свидетелей — свои показания в суде давали и звёзды, которые в тот вечер выступали в «Юбилейном».

Следователи выяснили, что конфликт начался из-за спора, кому раньше выходить на сцену, — Шляфман целился в директора певицы Азизы, однако тот увернулся, — и смертельное ранение получил Тальков. После трагедии убийца срочно переехал на ПМЖ в Израиль.