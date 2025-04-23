Убийца музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорён к 13 годам лишения свободы

Более 30 лет дело оставалось нераскрытым, расследование завершили только летом прошлого года. Правоохранители вышли на главного подозреваемого — Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора рокера. По громкому делу опросили 150 свидетелей — свои показания в суде давали и звёзды, которые в тот вечер выступали в «Юбилейном».