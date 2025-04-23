Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство Талькова

В ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники «Юбилейного» и сотрудники органов внутренних дел, работавшие на месте происшествия. Как рассказали ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, одним из главных доказательств, представленных стороной обвинения, стали материалы судебно-медицинской баллистической ситуационной экспертизы 1992 года. По ее результатам, из всех непосредственных участников конфликта (помимо Малахова, Шляфмана и Талькова, это были трое телохранителей последнего) лишь на рубашке подсудимого были обнаружены продукты близкого выстрела из огнестрельного оружия (револьвера системы Нагана), аналогичные по своим характеристикам продуктам выстрела на майке Талькова, найденным вокруг входного огнестрельного отверстия. Кроме того, согласно экспертизе, именно Шляфман с наибольшей вероятностью в момент рокового выстрела находился в положении, из которого он был произведен. Малахов, по данным следствия, этого выстрела совершить не мог — об этом свидетельствуют характер его перемещения на месте происшествия, поза в момент ранения Талькова и положение руки в то время, пока в ней еще находилось оружие (она все время была направлена вниз).