Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство Талькова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима за убийство певца Игоря Талькова и покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд постановил: Шляфмана Валерия Михайловича признать виновным. По совокупности преступлений назначить Шляфману наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок наказания Шляфману исчислять со дня его задержания на территории Российской Федерации и заключения его под стражу», — сказала судья Ирина Гречишко, оглашая резолютивную часть решения.
Мера пресечения в виде заключения под стражу фигуранту оставлена без изменения до его задержания. Адвокат обвиняемого Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал.
Ранее в прениях сторон прокурор просил для подсудимого наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Сторона защиты просила Шляфмана оправдать.
Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Помимо самого Талькова, в программе участвовали Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, кабаре-дуэт «Академия», Михаил Муромов и другие исполнители. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова испытывал неприязнь к Малахову из-за очередности выступлений артистов и попытался застрелить последнего из револьвера, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол и удерживали в положении лежа. Однако в момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.
По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в начале 1992 года Шляфман тайно выехал на Украину, где получил заграничный паспорт, а затем скрылся в Израиле, где находится до настоящего времени.
О следствии по делу и судебном процессе
В ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники «Юбилейного» и сотрудники органов внутренних дел, работавшие на месте происшествия. Как рассказали ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, одним из главных доказательств, представленных стороной обвинения, стали материалы судебно-медицинской баллистической ситуационной экспертизы 1992 года. По ее результатам, из всех непосредственных участников конфликта (помимо Малахова, Шляфмана и Талькова, это были трое телохранителей последнего) лишь на рубашке подсудимого были обнаружены продукты близкого выстрела из огнестрельного оружия (револьвера системы Нагана), аналогичные по своим характеристикам продуктам выстрела на майке Талькова, найденным вокруг входного огнестрельного отверстия. Кроме того, согласно экспертизе, именно Шляфман с наибольшей вероятностью в момент рокового выстрела находился в положении, из которого он был произведен. Малахов, по данным следствия, этого выстрела совершить не мог — об этом свидетельствуют характер его перемещения на месте происшествия, поза в момент ранения Талькова и положение руки в то время, пока в ней еще находилось оружие (она все время была направлена вниз).
В январе 2022 года Петроградский суд Петербурга заочно избрал Шляфману меру пресечения в виде заключения под стражу. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала.
Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года. 10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета России провели допрос Шляфмана, в ходе которого ему было предъявлено обвинение.