У генерала Путилова из автобронетанковой службы арестовали имущество

По данным следствия, в 2023—2024 годах Путилов был обязан контролировать исполнение контрактов по ремонту и обслуживанию техники, заключенных в рамках гособоронзаказа ИП Чудиновым. В указанный период он получил от представителя ИП взятку в размере 10 млн руб. за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.