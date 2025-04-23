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У генерала Путилова из автобронетанковой службы арестовали имущество

Имущество начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора запаса Дениса Путилова на сумму более 12 млн руб. арестовано, сообщила пресс-служба СК.

Источник: AP 2024

Путилова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки), максимальное наказание по которой составляет 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2023—2024 годах Путилов был обязан контролировать исполнение контрактов по ремонту и обслуживанию техники, заключенных в рамках гособоронзаказа ИП Чудиновым. В указанный период он получил от представителя ИП взятку в размере 10 млн руб. за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

По ходатайству следователя ГВСУ СК России ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

СК завел дело против Путилова в сентябре 2024-го. Звание генерал-майора президент Владимир Путин присвоил военному в мае того же года.