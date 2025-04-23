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В Самарской области после вмешательства прокуратуры обновили спортивную площадку

Объект находится в Шенталинском районе губернии. Там не было нескольких кресел на трибунах. Также выявили иные повреждения и дефекты.

Объект находится в Шенталинском районе губернии.

Он входит в структуру физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном центре. Во время проверки правоохранители обратили внимание на повреждения и дефекты на спортивной площадке. Также не было нескольких кресел на трибунах.

Ответственной организации внесли представление. После этого территорию привели в порядок.

Ранее писали, что в Сызрани до конца года обустроят спорткомплекс за 150 млн рублей.

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