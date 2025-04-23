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В Крыму мужчина сорвался со скалы и погиб: тело нашли спасатели

В Крыму 43-летний мужчина сорвался со скального уступа и погиб.

В Крыму 43-летний мужчина сорвался со скального уступа, в результате он погиб. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Мужчина — житель Симферопольского района. Еще в понедельник, 21 апреля, крымчанин поехал на машине в район Большого каньона. Далее водитель пропал. Его тело обнаружили в труднодоступном месте.

«Предварительно, мужчина сорвался со скального уступа правого борта Большого каньона Крыма», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что спасатели провели работы по эвакуации тела погибшего.