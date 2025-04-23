В Ленинградской области девочке сломали ногу во время массажа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Ленинградской области получила перелом ноги во время сеанса массажа, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 17 апреля в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился местный житель, сообщивший, что во время сеанса массажа его 8-летней дочери сломали ногу.
Как установили правоохранители в ходе проверки, ребенок был на массаже в деревне Юкки 25 марта, после сеанса, который проводил 53-летний специалист, девочка почувствовала боль в ноге.
«В дальнейшем (родители) обратились в больницу, где у девочки диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости. Полицией Всеволожского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в релизе.
О действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не сообщается.