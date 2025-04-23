В Самарской области начальник казенного учреждения со знакомым украли 320 тысяч

Это случилось в Богатовском районе губернии. Материалы передали в суд, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Представители ведомства уточнили: в 2022 году начальник местного отдела казенного предприятия трудоустроил к себе знакомого в должности электромонтера. С ним подписал фиктивный договор.
Всего селянин заработал 320 тыс. рублей. Злоумышленники возместили ущерб на стадии предварительного расследования. При этом проходят по уголовным делам по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.
До этого писали, что экс-главу Росимущества будут судить в Самаре за незаконную продажу земель.
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