На севере Прикамья мать оставила младенца в ванной: малыш захлебнулся и погиб

Ранее «ФедералПресс» писал, что в СКР заинтересовались таинственной гибелью ребенка и его матери в Пермском крае. В ведомство поступило обращение от жительницы Пермского края, которая обвиняет секту в причастности к смерти ее дочери и внука. Сообщалось, что девушка, ее супруг и его родственники долгое время находились под воздействием сектантов, отвергающих общепринятые нормы жизни. В январе девушка отказалась от медпомощи и преждевременно родила мертвого ребенка, а позже скончалась сама.