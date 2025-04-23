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На севере Прикамья мать оставила младенца в ванной: малыш захлебнулся и погиб

КУДЫМКАР, 23 апреля, ФедералПресс. В Кудымкаре в одной из квартир случилась трагедия с ребенком, которого мать оставила одного во время купания. Когда женщина вышла, малыш ушел под воду и захлебнулся.

Источник: РИА "Новости"

«Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие установило, что днем 21 апреля при купании в ванной дома мальчик 2024 года рождения остался без присмотра матери и погрузился в воду. В результате чего наступила его смерть», — сообщили «ФедералПресс» в СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате СКР.

Подробности инцидента не уточняются, однако местные СМИ сообщают, что малыш родился в многодетной семье, которая считается неблагополучной: матерью детей неоднократно интересовались органы опеки и попечительства. На момент гибели малышу было пять месяцев.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в СКР заинтересовались таинственной гибелью ребенка и его матери в Пермском крае. В ведомство поступило обращение от жительницы Пермского края, которая обвиняет секту в причастности к смерти ее дочери и внука. Сообщалось, что девушка, ее супруг и его родственники долгое время находились под воздействием сектантов, отвергающих общепринятые нормы жизни. В январе девушка отказалась от медпомощи и преждевременно родила мертвого ребенка, а позже скончалась сама.