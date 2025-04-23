13-летний мальчик пропал в Иркутске

В дежурную часть полиции Иркутска обратилась мама 13-летнего Артема Сулешко. Она рассказала, что накануне, 22 апреля, ее сын, живущий в Правобережном округе города, ушел из школы и не вернулся домой, пишет ИА IrkutskMedia.