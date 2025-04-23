Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летний мальчик пропал в Иркутске

Подросток ушел из школы и не вернулся домой.

Источник: ГУ МВД

В дежурную часть полиции Иркутска обратилась мама 13-летнего Артема Сулешко. Она рассказала, что накануне, 22 апреля, ее сын, живущий в Правобережном округе города, ушел из школы и не вернулся домой, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подросток может находиться в подъездах многоквартирных домов.

Приметы: на вид около 11−12 лет, худощавого телосложения, рост около 156−158 см, русые волосы, зеленые глаза.

Предположительно одет в черную шапку, черные спортивные штаны или брюки синего цвета, ярко-оранжевую куртку и красно-белые кеды. При себе имеет черный рюкзак и сумку под сменную обувь синего цвета.