13-летний мальчик пропал в Иркутске

В дежурную часть полиции Иркутска обратилась мама 13-летнего Артема Сулешко. Она рассказала, что накануне, 22 апреля, ее сын, живущий в Правобережном округе города, ушел из школы и не вернулся домой, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подросток может находиться в подъездах многоквартирных домов.
Приметы: на вид около 11−12 лет, худощавого телосложения, рост около 156−158 см, русые волосы, зеленые глаза.
Предположительно одет в черную шапку, черные спортивные штаны или брюки синего цвета, ярко-оранжевую куртку и красно-белые кеды. При себе имеет черный рюкзак и сумку под сменную обувь синего цвета.