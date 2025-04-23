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В Челябинской области подросток попал в реанимацию после столкновения с пнем

В Магнитогорске в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист.

Источник: Госавтоинспекция Магнитогорска

В Магнитогорске 16-летний мотоциклист попал в аварию.

Подросток катался по улице Корсикова, но не справился с управлением. Мотоцикл выехал на газон и врезался в пень.

Юноша, на котором не было шлема или хоть какой-нибудь защитной экипировки, получил серьезные травмы. С места аварии его увезли в реанимацию.

Как рассказали в ГАИ Магнитогорска, теперь полицейские проверяют семью юного мотоциклиста.

— Будет дана юридическая оценка действиям родителей по вопросу исполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей в части обучения несовершеннолетних требованиям ПДД, — уточнили в Госавтоинспекции.