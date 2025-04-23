Трем гражданам Украины вынесли приговоры по делу о терактах в ДНР

Согласно обвинительному заключению, фигуранты вошли в террористическое сообщество, созданное сотрудником СБУ на территории ДНР. По его заданию, в 2016—2017 годах в Макеевке они подорвали топливные бочки на территории завода тротуарной плитки, резервуары с ГСМ на территории нефтебазы и газопровод. В Донецке, как сообщал прокурор, они взорвали два трансформатора и здание автосервиса. В 2018 году в Шахтерском районе они подорвали опору ЛЭП, в районе Амвросиевки — участок железнодорожного полотна, следует из обвинительного заключения.