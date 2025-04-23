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Трем гражданам Украины вынесли приговоры по делу о терактах в ДНР

Три гражданина Украины получили сроки до 24 лет по делу о терактах в ДНР.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил на сроки от 23 до 24 лет лишения свободы троих граждан Украины, обвиняемых в серии терактов на территории ДНР, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых находятся Андрей Гаррюс, Юрий Иванов и Станислав Суровцев. Согласно информации суда, Гаррюс и Иванов обвинялись в восьми эпизодах терактов, Суровцев — в семи. Также всем фигурантам инкриминировали покушение на теракт, участие в террористическом сообществе, незаконное ношение взрывчатых веществ и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

«По совокупности преступлений назначить Иванову 24 года, Суровцеву — 24 года, Гаррюсу — 23 года лишения свободы», — сказал судья.

Согласно обвинительному заключению, фигуранты вошли в террористическое сообщество, созданное сотрудником СБУ на территории ДНР. По его заданию, в 2016—2017 годах в Макеевке они подорвали топливные бочки на территории завода тротуарной плитки, резервуары с ГСМ на территории нефтебазы и газопровод. В Донецке, как сообщал прокурор, они взорвали два трансформатора и здание автосервиса. В 2018 году в Шахтерском районе они подорвали опору ЛЭП, в районе Амвросиевки — участок железнодорожного полотна, следует из обвинительного заключения.

Дело слушалось в Южном окружном военном суде с октября 2023 года.