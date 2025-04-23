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В Калининграде произошло ДТП с участием пешехода

Серьезное ДТП случилось 22 апреля 2025 года в 14:18 на Ленинском проспекте Калининграда вблизи дома 42 «Б».

Источник: Kaliningradnews

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Мерседес» при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке допустил наезд на 88-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, также на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована.

Причина ДТП — нарушение правил проезда пешеходного перехода водителем автомобиля.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.