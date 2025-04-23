В Калининграде произошло ДТП с участием пешехода

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Мерседес» при выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке допустил наезд на 88-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, также на разрешающий сигнал светофора.