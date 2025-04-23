Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.