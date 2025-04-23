Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

«Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года», — огласила решение судья.
Митрошина просила избрать запрет определенных действий.
Со слов следователя, она была опрошена в качестве обвиняемой, получены сведения о характеристике ее личности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сведения о ее финансово-хозяйственной деятельности будут проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.