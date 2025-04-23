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Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Продлить срок нахождения под домашним арестом до 24 июня 2025 года», — огласила решение судья.

Митрошина просила избрать запрет определенных действий.

Со слов следователя, она была опрошена в качестве обвиняемой, получены сведения о характеристике ее личности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, сведения о ее финансово-хозяйственной деятельности будут проанализированы на предмет дополнительных эпизодов преступлений.

Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. В суде ее адвокат заявил, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей.