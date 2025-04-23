Что происходит в зоне ЧС Киржачского района после взрывов на складе

Утром 23 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что «детонация на складах постепенно завершается». Глава региона обратил внимание, что после ее окончания потребуется обследование территории, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Сейчас в Киржачском районе не работают школы, детские сады и другие образовательные учреждения, внеплановый нерабочий день объявил ряд предприятий муниципалитета. Кроме того, перекрытыми остаются три дороги района. В деревне Киржач временно отключили котельные. Без тепла и горячего водоснабжения остались 12 тысяч человек и 12 социальных объектов.
Жители, эвакуированные из семи населенных пунктов и 12 дачных поселков, продолжают оставаться в пунктах временного размещения (ПВР). ПВР организованы в Киржачском и Александровском районах. Для эвакуированных жителей организовано питание.
В пресс-службе МЧС Владимирской области рассказали, что в пунктах размещения находятся 533 человека, в том числе 15 детей. Сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС оказывают помощь нуждающимся.
В регионе начал работу волонтерский штаб, который занимается сбором гуманитарной помощи. Для эвакуированных приносят одежду, средства гигиены, продукты питания.
О взрыве и последующей детонации боеприпасов на складе снарядов в воинской части в Киржачском районе стало известно 22 апреля. В результате ЧП четыре человека получили травмы, троим из них потребовалась госпитализация. В районе ввели в действие режим ЧС. На территории воинской части, а также в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию. В пункты временного содержания из зон возможного поражения при взрыве боеприпасов доставили около 500 человек.
«Область будет принимать решение о помощи в восстановлении потерянного имущества и жилья», — сообщил местным жителям, обеспокоенным сохранностью недвижимости, губернатор Владимирской области. Авдеев уточнил, что в регионе начнет работать комиссия по оценке ущерба. Для того чтобы определить степень повреждений домовладений и территорий, будут использоваться дроны.
В Минобороны РФ вечером 22 апреля сообщили, что причиной детонации боеприпасов на складе воинской части стало возгорание, вызванное нарушениями требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Ликвидацией пожара занимались пожарные воинской части и МЧС.
«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.