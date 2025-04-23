Что происходит в зоне ЧС Киржачского района после взрывов на складе

О взрыве и последующей детонации боеприпасов на складе снарядов в воинской части в Киржачском районе стало известно 22 апреля. В результате ЧП четыре человека получили травмы, троим из них потребовалась госпитализация. В районе ввели в действие режим ЧС. На территории воинской части, а также в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию. В пункты временного содержания из зон возможного поражения при взрыве боеприпасов доставили около 500 человек.