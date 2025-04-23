В Омской области директор школы присвоил себе выплаты для учителей

Прокуратура Любинского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего бывшего руководителя школы. Теперь уже экс-директора обвиняют в присвоении 465 тысяч рублей, которые предназначались для стимулирующих выплат педагогов.
По версии следствия, с 2021 по 2023 год он под предлогом нужд образовательного учреждения похитил у нескольких педагогов 465 тысяч рублей. При этом, мужчина свою вину не признает.
Обвиняемому по статье за мошенничество грозит до 6 лет лишения свободы.
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