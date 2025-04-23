Девушка погибла, сам — в больнице: В Ростове водитель каршерингового автомобиля врезался в столб

В Ростове-на-Дону в ночь на среду, 23 апреля, на проспекте Космонавтов произошла серьезная авария. Каршеринговая машина «Фольксваген» сначала врезалась в ограждение, а затем — в столб. 29-летняя пассажирка скончалась на месте, 33-летний водитель получил травмы. По данным пресс-службы ГАИ по Ростовской области, мужчина находится в больнице.