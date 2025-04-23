Девушка погибла, сам — в больнице: В Ростове водитель каршерингового автомобиля врезался в столб

В Ростове-на-Дону в ночь на среду, 23 апреля, на проспекте Космонавтов произошла серьезная авария. Каршеринговая машина «Фольксваген» сначала врезалась в ограждение, а затем — в столб. 29-летняя пассажирка скончалась на месте, 33-летний водитель получил травмы. По данным пресс-службы ГАИ по Ростовской области, мужчина находится в больнице.
Кадры последствий ДТП, снятые случайными прохожими, попали в сеть. С раннего утра пост активно комментируют ростовчане, ставшие невольными свидетелями трагедии на дороге.
— Я видел, как они ехали по прямой на кольцо. Жуть. За секунды до ДТП посыпались искры. Потом — удар, — рассказал один из подписчиков паблика.
Второй очевидец добавил, что, по его мнению, автомобиль двигался на высокой скорости.
Все обстоятельства происшествия установят правоохранители. В пресс-службе ГАИ области сообщили, что по факту ДТП с участием каршерингового автомобиля начата проверка.
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