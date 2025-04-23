Мошенники развели нижегородского пенсионера на 4 млн рублей

Как сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области, злоумышленники связались с пенсионером в мессенджере и сообщили ложную информацию о якобы похищенных с его счетов средствах.
По словам пострадавшего, ему сообщили, что Центробанк возместил похищенные деньги, и убедили перевести средства на якобы безопасный банковский счёт. Испугавшись за свои сбережения, пенсионер перевёл деньги на предоставленные реквизиты.
После прекращения общения с мошенниками мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что жителя Богородска подозревают в мошенничестве с выплатами по соцконтракту.