В Башкирии в большом пожаре погиб человек

Как сообщили в МЧС по РБ, трагедия произошла в селе Зирган. Загорелись бревенчатый дом, баня и сарай. На место оперативно прибыли добровольные пожарные Зирганского сельсовета и сотрудники МЧС России. В ходе тушения пожара в кухне был обнаружен погибший 62-летний хозяин дома.