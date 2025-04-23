В Башкирии в большом пожаре погиб человек. Масштабное возгорание произошло утром 23 апреля в Мелеузовском районе.
Как сообщили в МЧС по РБ, трагедия произошла в селе Зирган. Загорелись бревенчатый дом, баня и сарай. На место оперативно прибыли добровольные пожарные Зирганского сельсовета и сотрудники МЧС России. В ходе тушения пожара в кухне был обнаружен погибший 62-летний хозяин дома.
Расследование причин пожара ведет следственно-оперативная группа. Отметим, что за сутки в республике произошло 59 пожаров.