45-летний механизатор погиб в Башкирии из-за наезда ротационной бороны

Государственная инспекция труда Башкирии начала расследование смертельного несчастного случая, произошедшего 19 апреля в крестьянско-фермерском хозяйстве «Салават». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
45-летний механизатор погиб во время обработки поля — на него наехал сельскохозяйственный агрегат (ротационная борона). От полученных травм работник скончался на месте.
В настоящее время инспекторы Гострудинспекции устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.
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