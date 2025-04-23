Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

45-летний механизатор погиб в Башкирии из-за наезда ротационной бороны

В Башкирии механизатора убило наездом сельхозагрегата.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Башкирии начала расследование смертельного несчастного случая, произошедшего 19 апреля в крестьянско-фермерском хозяйстве «Салават». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

45-летний механизатор погиб во время обработки поля — на него наехал сельскохозяйственный агрегат (ротационная борона). От полученных травм работник скончался на месте.

В настоящее время инспекторы Гострудинспекции устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.