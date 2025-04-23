Боец ММА с видеокамерой устроил скандал на Беговой и попал под арест

Причина такого поведения оказалась необычной: по словам правонарушителя, он снимал видеоролик, когда мимо прошел мужчина, который сделал ему замечание. На замечание боец отреагировал весьма эмоционально — громкими криками, бранью и жестами. Когда его попытались успокоить, ситуация вышла из-под контроля, и дело закончилось несколькими ударами.