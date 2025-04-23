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В Воронеже на пожаре в 12-этажке пострадала женщина

Трех человек эвакуировали с пожара в многоэтажном доме в Северном районе Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Женщина пострадала на пожаре в квартире в Северном районе Воронежа днем 22 апреля.

Огнеборцев вызвали к 12-этажному дому на улице Хользунова, 112 В в 12.24 вторника. Двухкомнатную квартиру тушили шесть пожарных расчетов. Эвакуировали трех человек с масками спасаемого. Пожар ликвидировали в 12.39. Квартира серьезно выгорела. Пострадала 52-летняя хозяйка, женщину госпитализировали в облбольницу с отравлением продуктами горения.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что на пожаре в Бутурлиновке обнаружили трупы двух женщин.