В Воронеже на пожаре в 12-этажке пострадала женщина

Женщина пострадала на пожаре в квартире в Северном районе Воронежа днем 22 апреля.
Огнеборцев вызвали к 12-этажному дому на улице Хользунова, 112 В в 12.24 вторника. Двухкомнатную квартиру тушили шесть пожарных расчетов. Эвакуировали трех человек с масками спасаемого. Пожар ликвидировали в 12.39. Квартира серьезно выгорела. Пострадала 52-летняя хозяйка, женщину госпитализировали в облбольницу с отравлением продуктами горения.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что на пожаре в Бутурлиновке обнаружили трупы двух женщин.