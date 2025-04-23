В Воронеже на пожаре в 12-этажке пострадала женщина

Огнеборцев вызвали к 12-этажному дому на улице Хользунова, 112 В в 12.24 вторника. Двухкомнатную квартиру тушили шесть пожарных расчетов. Эвакуировали трех человек с масками спасаемого. Пожар ликвидировали в 12.39. Квартира серьезно выгорела. Пострадала 52-летняя хозяйка, женщину госпитализировали в облбольницу с отравлением продуктами горения.