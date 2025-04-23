Квартиру пермячки дважды затопило из-за управляющей компании и соседа

Происшествие случилось в многоквартирном доме в краевой столице, когда один из жителей здания потерял сознание во время мытья посуды. Мужчине стало плохо, и он упал в обморок, а выливавшаяся из крана вода заполнила раковину и начала выливаться на пол. Сквозь перекрытия она попала к соседям, живущим этажом ниже. На место приехали сотрудники МЧС, которые открыли дверь и передали мужчину на госпитализацию.