Квартиру пермячки дважды затопило из-за управляющей компании и соседа

Квартира жительницы Перми была дважды затоплена из-за управляющей компании и соседа, сообщает краевое ГУФССП.
Происшествие случилось в многоквартирном доме в краевой столице, когда один из жителей здания потерял сознание во время мытья посуды. Мужчине стало плохо, и он упал в обморок, а выливавшаяся из крана вода заполнила раковину и начала выливаться на пол. Сквозь перекрытия она попала к соседям, живущим этажом ниже. На место приехали сотрудники МЧС, которые открыли дверь и передали мужчину на госпитализацию.
Владелица затопленной квартиры попросила управляющую компанию перекрыть воду, и они перекрыли подачу по стояку. Тем не менее, позже потоп продолжился с новой силой и длился больше пяти часов. После этого потолок, пол, а также мебель и техника в квартире оказались испорчены. Причиной возобновления потопа оказалась халатность УК. «Повторное затопление произошло из-за халатности сотрудников управляющей компании, которые открыли воду в подвале, не установив и не устранив причину аварии. Владелица пострадавшей недвижимости обратилась в суд», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Пострадавшая женщина просила возместить ущерб, моральный вред и деньги, которые она отдала съехавшим арендаторам квартиры. В первой инстанции решили, что вина за потоп лежит на потерявшем сознание мужчине, а не на управляющей компании. Однако это решение удалось оспорить в Пермском краевом суде.
В инстанции установили все причины происшествия и выяснили, что управляющая организация несвоевременно составила акт осмотра помещения, а также игнорировала досудебные претензии несколько раз. Назначенная судом сумма превысила 350 тысяч рублей. После ареста счетов судебными приставами юридическое лицо выплатило пострадавшей необходимые средства.