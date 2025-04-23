В Самаре расследуют уголовное дело по факту незаконной миграции 100 человек

Злоумышленник действовал в период с февраля 2024-го по 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Самарец с группой неизвестных организовал нелегальное пребывание свыше 100 иностранцев из Средней Азии. С ними заключили фиктивные гражданско-правовые договоры. По факту гости из-за рубежа не работали, по адресам регистрации не проживали.
«В дальнейшем находились в России бесконтрольно, сверх установленного законом времени», — уточнили в ведомстве.
На горожанина завели дело по факту организации незаконной миграции. А недавно рассказывали о другом самарце, который заплатил 290 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 104 иностранцев.
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