5 суток — за унижение и домогательства. Почему система защиты детей в Узбекистане по-прежнему не работает

В ноябре прошлого года учитель в кабинете обнял несовершеннолетнюю ученицу и поцеловал в лицо. Девочка отпрянула и выбежала из кабинета. Узнав об этом, дядя девочки пришёл в школу на разборки с педагогом и оскорбил его. Забегая вперёд скажем, что дядю оштрафовали на 3 БРВ (1,1 млн сумов).
Также в ноябре этот же учитель заставил другого несовершеннолетнего ученика снять штаны, утверждая, что тот якобы не является мальчиком. Испуганный ребёнок выполнил требование в присутствии своего друга, который затем выступил в суде свидетелем и подтвердил факт принуждения.
Описанные выше факты были подтверждены показаниями пострадавших и свидетелей. Отметим, что данный педагог ранее привлекался к административной ответственности, однако неизвестно, по какой именно статье. В апреле 2025 года суд признал его виновным в сексуальных домогательствах и нарушении законодательства о защите персональных данных. По совокупности административных правонарушений ему было назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.
Эта история вновь вскрыла системные проблемы защиты прав детей в Узбекистане. Несмотря на показания пострадавших и свидетелей, несмотря на тяжесть самого инцидента, итогом стал лишь пятидневный административный арест. Пять суток — за действия, которые могут оставить психологическую травму на всю жизнь.
Ни один из пострадавших детей не прошёл психологическую экспертизу. Никто не оценил последствия таких ситуаций для их психики. Кто-то может сказать — всего лишь поцелуй или «шутка» со снятием штанов, но для подростка, особенно в школьной среде, это может обернуться буллингом, стыдом, замкнутостью и серьёзными последствиями на долгие годы. Эти детали остались за пределами решения суда — как будто они несущественны.
Пугает и то, что законодательство Узбекистана до сих пор позволяет подобным педагогам оставаться в системе образования. Формально ничто не мешает учителю, уличённому в домогательствах или унижении ребёнка, продолжать вести уроки.
Стоит напомнить, что постановление Пленума Верховного суда Узбекистана чётко указывает: развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет, должны квалифицироваться по статье 129 Уголовного кодекса, то есть как уголовное преступление. Тем не менее, на практике суды нередко игнорируют эту норму, выдавая обвиняемым минимальные сроки, руководствуясь Административным кодексом.
Домогательства к несовершеннолетним — это уголовное преступление. И пока суды и система в целом не начнут исходить из этого принципа, мы будем читать всё новые и новые истории, где пятеро суток оказываются «достаточным» наказанием за сломанные судьбы.