5 суток — за унижение и домогательства. Почему система защиты детей в Узбекистане по-прежнему не работает

Ни один из пострадавших детей не прошёл психологическую экспертизу. Никто не оценил последствия таких ситуаций для их психики. Кто-то может сказать — всего лишь поцелуй или «шутка» со снятием штанов, но для подростка, особенно в школьной среде, это может обернуться буллингом, стыдом, замкнутостью и серьёзными последствиями на долгие годы. Эти детали остались за пределами решения суда — как будто они несущественны.