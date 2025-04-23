Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Самарской области поймали любителя пьяной езды на «девятке»

Полицейские Самарской области поймали любителя пьяной езды на «девятке». Автолюбителя задержали госавтоинспекторы Приволжского района губернии.

Полицейские Самарской области поймали любителя пьяной езды на «девятке». Автолюбителя задержали госавтоинспекторы Приволжского района губернии. На него завели уголовное дело, сообщили в региональном главке.

Правоохранители заметили подозрительного 51-летнего мужчину на «девятке» в селе Екатериновка. Остановили для проверки документов. Водитель нервничал. Также обратили внимание на признаки опьянения.

Владельцу отечественной легковушки предложили пройти медосвидетельствование. Отказался. Его повезли в отдел, машину — на спецстоянку. Позже полицейские узнали: в июне 2022-го автолюбителя судили за езду в нетрезвом виде.

Тогда на 7 месяцев отправили в колонию-поселение и забрали права на 2 года и 5 месяцев. Сейчас проходит по уголовному делу. А в Тольятти приставы забрали «Приору» у пьяного водителя и передали ее на СВО.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!