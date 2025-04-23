Полицейские Самарской области поймали любителя пьяной езды на «девятке». Автолюбителя задержали госавтоинспекторы Приволжского района губернии. На него завели уголовное дело, сообщили в региональном главке.
Правоохранители заметили подозрительного 51-летнего мужчину на «девятке» в селе Екатериновка. Остановили для проверки документов. Водитель нервничал. Также обратили внимание на признаки опьянения.
Владельцу отечественной легковушки предложили пройти медосвидетельствование. Отказался. Его повезли в отдел, машину — на спецстоянку. Позже полицейские узнали: в июне 2022-го автолюбителя судили за езду в нетрезвом виде.
Тогда на 7 месяцев отправили в колонию-поселение и забрали права на 2 года и 5 месяцев. Сейчас проходит по уголовному делу. А в Тольятти приставы забрали «Приору» у пьяного водителя и передали ее на СВО.
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