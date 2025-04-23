В Самарской области расследуют гибель 2 пенсионеров от угарного газа

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», взят межрайонной прокуратурой на контроль, сообщили в надзорном ведомстве.