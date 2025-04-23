Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области расследуют гибель 2 пенсионеров от угарного газа

Трагедия произошла 7 апреля 2025 года в Похвистнево.

По материалам проведённой Похвистневской межрайонной прокуратуры заведено уголовное дело о гибели двух пожилых людей, отравившихся угарным газом.

Трагедия произошла 7 апреля 2025 года в Похвистнево в доме № 40 на улице Кирова.

Как установила прокуратура, проживающие в доме пенсионеры погибли в результате ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг работником территориального подразделения ресурсоснабжающей организации.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», взят межрайонной прокуратурой на контроль, сообщили в надзорном ведомстве.