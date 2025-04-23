8 млн рублей исчезли из бюджета во время капремонта на Литовской улице

8 миллионов рублей пропали из бюджета во время капитального ремонта дома на Литовской улице. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В ходе проверки выяснилось, что в марте 2020 года региональный оператор капремонта заключил с одной из коммерческих организаций договор на проведение работ по модернизации системы горячего водоснабжения в доме на улице Литовской. Подрядчиком стало ООО «РСТ Сервис». Однако, как установили прокуроры, часть работ попросту не была выполнена.
Несмотря на это, представители подрядной организации предоставили заказчику документы, в которых указывалось, будто все сделано в полном объеме. На основании этих поддельных актов фирме оплатили несуществующие работы, что привело к хищению свыше 8 миллионов рублей.
— Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц из числа работников компании, — говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.
Ход расследования находится на особом контроле надзорного ведомства. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.