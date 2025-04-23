8 млн рублей исчезли из бюджета во время капремонта на Литовской улице

В ходе проверки выяснилось, что в марте 2020 года региональный оператор капремонта заключил с одной из коммерческих организаций договор на проведение работ по модернизации системы горячего водоснабжения в доме на улице Литовской. Подрядчиком стало ООО «РСТ Сервис». Однако, как установили прокуроры, часть работ попросту не была выполнена.