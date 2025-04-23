В Ленобласти злоумышленник убил ножом полицейского

«При попытке задержания злоумышленник нанес полицейскому смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся. Для его задержания срочно поднят по тревоге весь личный состав полиции Кингисеппского района Ленобласти. Ориентировка на преступника передана в полицию соседних районов», — написала она в Telegram.