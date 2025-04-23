На пляжи Анапы снова выбросило мазут: пострадали три участка побережья

Утром 23 апреля в районе между селом Витязево и станицей Благовещенской обнаружили свежие загрязнения. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.



Черные мазутные пятна обнаружены в районе детского лагеря «Приморский» в Витязево. Еще одно загрязнение зафиксировано на пляже базы отдыха «Ростовчанка» в Благовещенской. Там на берег выбросило водоросли, перемешанные с мазутом.



По данным штаба, муниципальные службы оперативно приступили к ликвидации новых загрязнений, а затем начали деликатную очистку песка.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне водолазы МЧС в районе причала в Джемете собрали со дна моря 26 мешков мазута, совершив за день 39 погружений. Также с использованием эжекторной установки были удалены около шести тонн загрязненного песка.



Экологи бьют тревогу. Очистка идет, но новые выбросы продолжают поступать. Как ранее сообщал Роспотребнадзор, морская вода и песок на части побережья потенциально опасны для здоровья. Специалисты призывают временно отказаться от купания и посещения загрязненных участков.