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На пляжи Анапы снова выбросило мазут: пострадали три участка побережья

В Анапе вновь зафиксированы следы нефтепродуктов на побережье.

Источник: Оперативный штаб - Краснодарский край

Утром 23 апреля в районе между селом Витязево и станицей Благовещенской обнаружили свежие загрязнения. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Черные мазутные пятна обнаружены в районе детского лагеря «Приморский» в Витязево. Еще одно загрязнение зафиксировано на пляже базы отдыха «Ростовчанка» в Благовещенской. Там на берег выбросило водоросли, перемешанные с мазутом.

По данным штаба, муниципальные службы оперативно приступили к ликвидации новых загрязнений, а затем начали деликатную очистку песка.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что накануне водолазы МЧС в районе причала в Джемете собрали со дна моря 26 мешков мазута, совершив за день 39 погружений. Также с использованием эжекторной установки были удалены около шести тонн загрязненного песка.

Экологи бьют тревогу. Очистка идет, но новые выбросы продолжают поступать. Как ранее сообщал Роспотребнадзор, морская вода и песок на части побережья потенциально опасны для здоровья. Специалисты призывают временно отказаться от купания и посещения загрязненных участков.