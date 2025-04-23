Пожар на улице Софьи Перовской в Уфе погубил мужчину

Пожарные эвакуировали шесть взрослых и двух детей во время возгорания в жилом доме на улице Софьи Перовской в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
По данным экстренной службе, ЧП произошло в небольшой трехметровой квартире на последнем этаже, в помещении вспыхнуло домашнее имущество. До прибытия специалистов из здания самостоятельно выбрались 20 человек. Сотрудники чрезвычайного ведомства вывели из задымленных помещений еще восемь пострадавших, включая детей.
Из охваченной огнем квартиры вытащили мужчину, которого передали медикам, однако позже он скончался в больнице.
На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС и следственно-оперативная группа, которые устанавливают точные причины возгорания.
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