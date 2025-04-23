В Ростовской области поймали горе-угонщика

Сейчас в его отношении горе-угонщика возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение ТС без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). За такое нарушение предполагаются штраф до 120 тысяч рублей, до шести месяцев ареста или до 5 лет лишения свободы.