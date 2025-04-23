В Ростовской области поймали горе-угонщика

В селе Кагальник Ростовской области 32-летний хулиган сел в чужой Nissan Juke и спокойно уехал, поймали нарушителя уже в селе Семибалки. Необдуманная поездка для мужчины закончилась уголовным делом, рассказали в Госавтоинспекции.
Инцидент произошел утром 22 апреля. Как выяснили правоохранители, автолюбитель увидел заведенную машину во дворе многоэтажки и решил покататься.
— Транспорт по ориентировке нашли в течение полутора часов. Автомобиль вернули владельцу. Подозреваемый был задержан, он во всем сознался, — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас в его отношении горе-угонщика возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение ТС без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). За такое нарушение предполагаются штраф до 120 тысяч рублей, до шести месяцев ареста или до 5 лет лишения свободы.