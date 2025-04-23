Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Мысхако спасатели эвакуировали девушку, упавшую со скалы

Девушка упала со скалы в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

В районе села Мысхако произошел несчастный случай — девушка упала со скалы. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели совместно с медиками скорой медицинской помощи (СМП) и очевидцами провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей.

С использованием вакуумных носилок девушку аккуратно транспортировали с берега моря до автомобиля СМП, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Спасатели и медики напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении опасных мест.

— Берегите свою жизнь! — говорится в сообщении руководителя отряда спасателей в Новороссийске Алексея Одерова.