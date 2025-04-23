В районе Мысхако спасатели эвакуировали девушку, упавшую со скалы

В районе села Мысхако произошел несчастный случай — девушка упала со скалы. Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели совместно с медиками скорой медицинской помощи (СМП) и очевидцами провели сложную операцию по эвакуации пострадавшей.
С использованием вакуумных носилок девушку аккуратно транспортировали с берега моря до автомобиля СМП, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Спасатели и медики напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении опасных мест.
— Берегите свою жизнь! — говорится в сообщении руководителя отряда спасателей в Новороссийске Алексея Одерова.