Махинации с микроавтобусами омского перевозчика попали под уголовное дело

Схема мошенничества заключалась в следующем: транспорт передавался в субаренду другим компаниям (без права на возмещение НДС) по суммам, равным лизинговым платежам. После истечения лизинговых договоров микроавтобусы продавались перевозчикам по заниженным ценам — от 1,5 до 5 тысяч рублей, что более чем в 100 раз ниже рыночной стоимости.