Махинации с микроавтобусами омского перевозчика попали под уголовное дело

Правоохранительные органы завершили расследование дела против президента Омского транспортного союза Николая Артемьева, которому инкриминируется хищение 5,9 млн рублей через схему незаконного возмещения НДС. 51-летний руководитель транспортного холдинга обвиняется в совершении 10 эпизодов мошенничества.
По данным следствия, десять лет назад предприниматель организовал сеть компаний по пассажирским перевозкам с разными системами налогообложения. В течение трех лет, действуя совместно с директором своей фирмы, он приобретал микроавтобусы в лизинг и оформлял договоры на подконтрольную организацию с общей системой налогообложения.
Схема мошенничества заключалась в следующем: транспорт передавался в субаренду другим компаниям (без права на возмещение НДС) по суммам, равным лизинговым платежам. После истечения лизинговых договоров микроавтобусы продавались перевозчикам по заниженным ценам — от 1,5 до 5 тысяч рублей, что более чем в 100 раз ниже рыночной стоимости.
Фиктивный документооборот позволил обвиняемым незаконно получить возмещение НДС на общую сумму 5,9 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено как самому Артемьеву, так и его сотруднице, участвовавшей в схеме.