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В Самарской области завели дело после отравления 2 пенсионеров угарным газом

Это произошло 7 апреля в Похвистневе. Местные жители погибли.

Это произошло 7 апреля в Похвистневе. Местные жители погибли, уточнили в региональной прокуратуре.

Правоохранители уточнили: в доме на улице Кирова, 40 произошла утечка газа. Отравились двое пенсионеров. Стражи порядка уверены: происшествие случилось из-за ненадлежащей работы сотрудника «СВГК».

Организовали проверку. Далее завели уголовное дело. Расследование остается на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее в Сызрани двое женщин тоже отравились угарным газом. 70-летняя выжила, а 54-летняя умерла. В обоих случаях могли быть нарушены правила использования оборудования.

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