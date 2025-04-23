Прокуратура объяснила, почему Шляфмана не освободили от наказания

В среду Петроградский районный суд Петербурга заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима за убийство и покушение на убийство. В суде установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» Шляфман, испытывая неприязненные отношения к директору певицы Азизы Игорю Малахову, в ходе конфликта из-за очередности выступления на концерте артистов попытался его застрелить. Однако Малахов увернулся, а Тальков, который также участвовал в конфликте, получил смертельное ранение. Эти выводы подтверждаются выводами экспертов.