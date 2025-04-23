Два пешехода попали под трамвай на улице Первомайской в Минске

В сообщении сказано, что вечером 22 апреля 49-летняя водитель трамвая ехала по улице Первомайской. Неподалеку от дома № 2 водитель сбила 59-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые были на трамвайных путях вблизи разделительного ограждения.