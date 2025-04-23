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Два пешехода попали под трамвай на улице Первомайской в Минске

В Минске трамвай сбил двух пьяных пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

Два пешехода попали под трамвай на улице Первомайской в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что вечером 22 апреля 49-летняя водитель трамвая ехала по улице Первомайской. Неподалеку от дома № 2 водитель сбила 59-летнего мужчину и 70-летнюю женщину, которые были на трамвайных путях вблизи разделительного ограждения.

В ГАИ отметили, что пешеходы с признаками алкогольного опьянения были доставлены для обследования в больницу.

Ранее в Минске водитель фуры устроил ДТП, почувствовав себя плохо за рулем.

Тем временем СК сообщил, что полуторамесячная девочка погибла в Осиповичах.

Кстати, Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.

А еще Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.