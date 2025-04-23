В Башкирии некоторые районы продлили отопительный сезон

В некоторых районах Башкирии принято решение о продлении отопительного периода до конца апреля, несмотря на установившуюся теплую погоду. Этот вопрос вызывает интерес у жителей, например, в Туймазах, где дневные температуры уже превышают +20°C.
В администрации Туймазинского района пояснили, что такое решение связано с прогнозируемым похолоданием в ближайшие дни. По словам властей, преждевременное отключение теплоснабжения может создать проблемы в случае резкого понижения температур, так как повторный запуск системы невозможен. В качестве примера в администрации привели ситуацию прошлого года, когда раннее завершение отопительного сезона в апреле привело к некомфортным условиям в жилых домах и социальных учреждениях во время майских холодов.
Окончательное отключение отопления в районе запланировано на 30 апреля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.