Учеников гимназии № 33 в Перми эвакуировали из-за сигнала тревоги

Ученики гимназии № 33 в Перми были эвакуированы из-за сигнала тревоги, сообщила perm.aif.ru мама одного из гимназистов.
Происшествие в образовательном учреждении случилось утром 23 апреля. Как рассказала perm.aif.ru пермячка, сын которой учится в гимназии № 33, около 9 часов утра всех школьников, которые пришли к первому уроку экстренно вывели из здания. Причиной эвакуации стал сигнал тревоги, который прозвучал в учреждении.
«Часть детей была в школе уже, кто-то только шёл. Мой сын как раз подходил к школе, когда зазвучала сирена. Говорит, что педагоги стали выводить детей из школы и уводить за периметр», — сообщила perm.aif.ru встревоженная женщина.
Как уточнила пермячка, детей вывели на улицу спешно и без верхней одежды, так как по информации педагогов, тревога была не учебной. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю, в ведомстве подтвердили, факт срабатывания пожарной тревоги в гимназии. «Ложное срабатывание датчика АПС», — сообщили perm.aif.ru в краевом управлении МЧС России.
В родительском чате педагог призвала родителей с пониманием отнестись к ситуации и сообщила, что дети грамотно и ответственно повели себя во время тревоги.