Учеников гимназии № 33 в Перми эвакуировали из-за сигнала тревоги

Как уточнила пермячка, детей вывели на улицу спешно и без верхней одежды, так как по информации педагогов, тревога была не учебной. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МЧС по Пермскому краю, в ведомстве подтвердили, факт срабатывания пожарной тревоги в гимназии. «Ложное срабатывание датчика АПС», — сообщили perm.aif.ru в краевом управлении МЧС России.