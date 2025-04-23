Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Елабуги: Учебный процесс в школах возобновлен после эвакуации

После того как поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА, в школах Елабуги была проведена эвакуация. В настоящее время учебно-воспитательный процесс возобновлен в соответствии с расписанием. Об этом Татар-информу рассказали в пресс-службе Администрации Елабужского района РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«На фоне поступившей информации о возможной угрозе в школах района была оперативно проведена эвакуация. Все службы сработали четко и слаженно: педагоги, администрация и правоохранительные органы обеспечили безопасность детей», — сообщили в администрации.

Власти призывают родителей детей не поддаваться панике.

Сегодня ранним утром Татарстан оказался закрыт для авиации: сначала в 7:30 перестали принимать рейсы в казанском аэропорту, вскоре вслед за ним, в 8:00, закрыли небо и над Бегишево. Уже в 10:00 аэропорт Казани вернулся к нормальной работе, а еще через час, в 11:06, сняли ограничения и в Нижнекамске. Почти через час, в 12:10, небо над Нижнекамском снова пришлось закрыть из соображений безопасности.

В 12:45 в аэропорту Казани объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотниками.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что около 12:20 средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Татарстана. Как сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев, пострадавших и жертв в результате атаки БПЛА нет. Экстренные службы работают на месте.