Администрация Елабуги: Учебный процесс в школах возобновлен после эвакуации

«На фоне поступившей информации о возможной угрозе в школах района была оперативно проведена эвакуация. Все службы сработали четко и слаженно: педагоги, администрация и правоохранительные органы обеспечили безопасность детей», — сообщили в администрации.
Власти призывают родителей детей не поддаваться панике.
Сегодня ранним утром Татарстан оказался закрыт для авиации: сначала в 7:30 перестали принимать рейсы в казанском аэропорту, вскоре вслед за ним, в 8:00, закрыли небо и над Бегишево. Уже в 10:00 аэропорт Казани вернулся к нормальной работе, а еще через час, в 11:06, сняли ограничения и в Нижнекамске. Почти через час, в 12:10, небо над Нижнекамском снова пришлось закрыть из соображений безопасности.
В 12:45 в аэропорту Казани объявили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотниками.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что около 12:20 средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Татарстана. Как сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев, пострадавших и жертв в результате атаки БПЛА нет. Экстренные службы работают на месте.