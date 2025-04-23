Администрация Елабуги: Учебный процесс в школах возобновлен после эвакуации

Сегодня ранним утром Татарстан оказался закрыт для авиации: сначала в 7:30 перестали принимать рейсы в казанском аэропорту, вскоре вслед за ним, в 8:00, закрыли небо и над Бегишево. Уже в 10:00 аэропорт Казани вернулся к нормальной работе, а еще через час, в 11:06, сняли ограничения и в Нижнекамске. Почти через час, в 12:10, небо над Нижнекамском снова пришлось закрыть из соображений безопасности.