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Экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осудили на полтора года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова к 1,5 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Газета.Ру

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра энергетики РФ признал вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Суд в итоге переквалифицировал дело на более мягкую статью.

Помимо Мочальникова, по делу проходят бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ «ГУРШ») Андрей Моисеенков, замгендиректора этого учреждения Наталья Конева, руководитель его кузбасского филиала Асельдир Раджабов, заместитель Раджабова Сергей Игнатов, собственник компании «Шахтастрой» Олег Фокин, директор и учредитель компании «Еврострой» Дживан Барбарян и Роберт Шагинян. Большинство из них обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.