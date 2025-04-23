Экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осудили на полтора года

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.