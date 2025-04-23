Экс-замглавы Минэнерго Мочальникова осудили на полтора года

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной или иной личной заинтересованности), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра энергетики РФ признал вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Суд в итоге переквалифицировал дело на более мягкую статью.
Помимо Мочальникова, по делу проходят бывший замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ «ГУРШ») Андрей Моисеенков, замгендиректора этого учреждения Наталья Конева, руководитель его кузбасского филиала Асельдир Раджабов, заместитель Раджабова Сергей Игнатов, собственник компании «Шахтастрой» Олег Фокин, директор и учредитель компании «Еврострой» Дживан Барбарян и Роберт Шагинян. Большинство из них обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу составляет более 170 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.