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В башкириском Сибае задержан начальник Росгвардии

В Сибае задержали начальника вневедомственной охраны Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Сибае задержан 62-летний начальник вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии.

По предварительной версии, с 2019 по 2024 год мужчина систематически оформлял подчиненных сотрудников на вакантные ставки по совместительству в местном филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии, а затем принуждал подчиненных ежемесячно отдавать ему зарплату, полученную за дополнительную работу. Для давления на сотрудников использовались угрозы дисциплинарных взысканий и увольнения. Все полученные деньги руководитель тратил на свои личные нужды.

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