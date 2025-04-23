В башкириском Сибае задержан начальник Росгвардии

По предварительной версии, с 2019 по 2024 год мужчина систематически оформлял подчиненных сотрудников на вакантные ставки по совместительству в местном филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии, а затем принуждал подчиненных ежемесячно отдавать ему зарплату, полученную за дополнительную работу. Для давления на сотрудников использовались угрозы дисциплинарных взысканий и увольнения. Все полученные деньги руководитель тратил на свои личные нужды.