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Официальный клип на хит Homay от башкирской группы выйдет в мае

Ay Yola рассказали, когда выйдет официальный клип на песню Homay.

Источник: Комсомольская правда

Ринат Рамазанов, участник популярной электронной этно-группы Ay Yola, в беседе с журналистами ЦУР Башкирии сообщил о планах по выпуску официального видеоклипа на трек Homay. По словам музыканта, премьера запланирована на май, причем поклонникам, возможно, даже не придется долго ждать: клип может выйти и в начале месяца.

Рамазанов подчеркнул, что распространяющиеся в сети ролики не являются официальным продуктом группы и созданы фанатами на основе фрагментов из социальных сетей коллектива. Музыкант рассказал, что в новом клипе будут показаны живописные виды Башкирии, что, по его мнению, может способствовать росту туристического потока в регион.

— Те, кто занимается туристической деятельностью, — готовьтесь, трафик мы вам сделаем, — посмеялся Рамазанов.

Также артист рассказал, что сценические костюмы для группы разработала дизайнер, ранее сотрудничавшая с его фолк-рок-проектом «Аргымак», а элементы реквизита и аксессуары создавались силами самих участников коллектива.

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