Официальный клип на хит Homay от башкирской группы выйдет в мае

Рамазанов подчеркнул, что распространяющиеся в сети ролики не являются официальным продуктом группы и созданы фанатами на основе фрагментов из социальных сетей коллектива. Музыкант рассказал, что в новом клипе будут показаны живописные виды Башкирии, что, по его мнению, может способствовать росту туристического потока в регион.