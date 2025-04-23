Официальный клип на хит Homay от башкирской группы выйдет в мае

Ринат Рамазанов, участник популярной электронной этно-группы Ay Yola, в беседе с журналистами ЦУР Башкирии сообщил о планах по выпуску официального видеоклипа на трек Homay. По словам музыканта, премьера запланирована на май, причем поклонникам, возможно, даже не придется долго ждать: клип может выйти и в начале месяца.
Рамазанов подчеркнул, что распространяющиеся в сети ролики не являются официальным продуктом группы и созданы фанатами на основе фрагментов из социальных сетей коллектива. Музыкант рассказал, что в новом клипе будут показаны живописные виды Башкирии, что, по его мнению, может способствовать росту туристического потока в регион.
— Те, кто занимается туристической деятельностью, — готовьтесь, трафик мы вам сделаем, — посмеялся Рамазанов.
Также артист рассказал, что сценические костюмы для группы разработала дизайнер, ранее сотрудничавшая с его фолк-рок-проектом «Аргымак», а элементы реквизита и аксессуары создавались силами самих участников коллектива.
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