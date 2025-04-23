В Башкирии арестовали начальника охранного предприятия за взятки.

По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемый трудоустроил троих подчиненных сотрудников на вакантные должности в филиале на вторую ставку, после чего требовал от них передачи части зарплаты, получаемой за совмещение должностей. В обмен фигурант обещал общее покровительство по службе, неприменение мер дисциплинарной ответственности и включение в списки на премирование. Опасаясь негативных последствий, подчиненные передавали руководителю требуемые суммы. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.