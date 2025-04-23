В Башкирии арестовали начальника охранного предприятия за взятки.

Начальника команды военизированной охраны отдела в Сибае филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по РБ, обвиняемого в получении взяток, заключили под стражу.
По версии следствия, с октября 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемый трудоустроил троих подчиненных сотрудников на вакантные должности в филиале на вторую ставку, после чего требовал от них передачи части зарплаты, получаемой за совмещение должностей. В обмен фигурант обещал общее покровительство по службе, неприменение мер дисциплинарной ответственности и включение в списки на премирование. Опасаясь негативных последствий, подчиненные передавали руководителю требуемые суммы. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.
Преступления были выявлены во время совместной работы следователей СК, оперативников ФСБ и МВД республики. Сейчас с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, по месту его жительства и службы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Следователи СК совместно с оперативными службами продолжают проверять фигуранта на причастность к иным преступным фактам, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.