МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6,2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
«Пока что мы не получали никаких просьб о помощи, таких как “наш дом, наше здание рухнуло”», — сказал Ерликая, подключившись к прямому эфиру на гостелеканале TRT Haber.