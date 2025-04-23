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МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений зданий из-за землетрясения

СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил об отсутствии сообщений об обрушении домов после мощного землетрясения в Стамбуле.

Источник: Reuters

Ранее управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в городе магнитудой 6,2 и 4,4 соответственно. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.

«Пока что мы не получали никаких просьб о помощи, таких как “наш дом, наше здание рухнуло”», — сказал Ерликая, подключившись к прямому эфиру на гостелеканале TRT Haber.