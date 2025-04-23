Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару, под обстрел попал 46-летний местный житель. Нападавшие, подбежав к нему, произвели несколько выстрелов и скрылись.
Мужчина получил ранения в нижние конечности и был срочно доставлен в больницу. К счастью, его жизни ничего не угрожает. Помимо этого, от пуль пострадал и автомобиль, припаркованный неподалеку — у машины пробито заднее стекло.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили семь стреляных гильз и один неиспользованный патрон. Сейчас следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства случившегося. Возбуждено доследственное производство, ведётся розыск стрелявших.
Жители района сообщают, что слышали громкие хлопки, но поначалу подумали, что это петарды. Напомним, в случае, если вы стали свидетелем подобных происшествий, важно немедленно обратиться в полицию и не приближаться к месту стрельбы.
Стрельба среди бела дня в Краснодаре: мужчину ранили возле дома
В Краснодаре днем 23 апреля на улице Гидростроителей раздались выстрелы: двое неизвестных открыли огонь по прохожему прямо у жилого дома № 21.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару, под обстрел попал 46-летний местный житель. Нападавшие, подбежав к нему, произвели несколько выстрелов и скрылись.