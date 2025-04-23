КГК: топ-менеджер компании перевел $290 000 в пользу экстремистов и террористов

По словам главы КГК, один из топ-менеджеров IT-компании в пользу террористов и экстремистских объединений перевел криптовалюту на 290 000 долларов. Герасимов заявил, что в 2024 году было заведено 44 уголовных дела за финансирование экстремистской и террористической деятельности.