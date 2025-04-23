КГК: топ-менеджер компании перевел $290 000 в пользу экстремистов и террористов

КГК рассказал, что топ-менеджер компании перевел $290 000 в пользу экстремистов и террористов. Подробности озвучил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщает БелТА.
По словам главы КГК, один из топ-менеджеров IT-компании в пользу террористов и экстремистских объединений перевел криптовалюту на 290 000 долларов. Герасимов заявил, что в 2024 году было заведено 44 уголовных дела за финансирование экстремистской и террористической деятельности.
Вместе с тем он добавил, что в 2024 году установили 34 преступления экономического характера, которые были совершены причастными к деструктивной деятельности белорусами.
Ранее КГК Беларуси сказал о мерах против вывода капитала в недружественные страны.
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