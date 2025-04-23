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КГК: топ-менеджер компании перевел $290 000 в пользу экстремистов и террористов

КГК Беларуси сообщил про топ-менеджера, которые перевел криптовалюту в $290 тысяч экстремистам и террористам.

Источник: Комсомольская правда

КГК рассказал, что топ-менеджер компании перевел $290 000 в пользу экстремистов и террористов. Подробности озвучил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщает БелТА.

По словам главы КГК, один из топ-менеджеров IT-компании в пользу террористов и экстремистских объединений перевел криптовалюту на 290 000 долларов. Герасимов заявил, что в 2024 году было заведено 44 уголовных дела за финансирование экстремистской и террористической деятельности.

Вместе с тем он добавил, что в 2024 году установили 34 преступления экономического характера, которые были совершены причастными к деструктивной деятельности белорусами.

Ранее КГК Беларуси сказал о мерах против вывода капитала в недружественные страны.

Тем временем Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.

А еще МЧС сообщило, что 870 детей были эвакуированы из-за пожара в школе в Полоцке.