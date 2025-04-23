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В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам дела о терактах в ДНР

Длительные сроки получили в Ростове подозреваемые в подрывах на территории ДНР.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону к длительным срокам заключения приговорили троих участников дела о терактах в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

По данным следствия, экстремисты нарушали закон в течение трех лет, с 2015 по 2018 годы. Изначально один из мужчин согласился сотрудничать с оперативным сотрудником СБУ и вступил в террористическое сообщество. Позже он подобрал еще двух подельников.

Мужчины обучились минно-взрывному делу на территории Украины. Они участвовали в обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а потом совершили несколько терактов в ДНР.

В частности, в разные годы террористы совершили несколько подрывов в Макеевке и Донецке. Также была неудачная попытка повреждения опоры ЛЭП на окраине Амвросиевки ДНР, а после этого устроили подрыв линии электропередачи «Ростовская-Южная», ж/д путей и электровоза.

На слушаниях в суде задержанные частично признали себя виновными. Подсудимые получили по 23 и 24 года колонии строгого режима, а также штрафы в 300 тысяч рублей. Отметим, этот приговор пока не вступил в силу, поэтому его могут обжаловать.