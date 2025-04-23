В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам дела о терактах в ДНР

На слушаниях в суде задержанные частично признали себя виновными. Подсудимые получили по 23 и 24 года колонии строгого режима, а также штрафы в 300 тысяч рублей. Отметим, этот приговор пока не вступил в силу, поэтому его могут обжаловать.