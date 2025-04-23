Самолёт, летевший из Омска, столкнулся с птицей

Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации завершило расследование инцидента, произошедшего 4 апреля с рейсом S7−5346 авиакомпании «Сибирь», следовавшим по маршруту Омск — Новосибирск (Толмачёво).
Как сообщили в ведомстве, при послеполётном осмотре самолёта была обнаружена вмятина на воздухозаборнике силовой установки № 1. На поверхности остались следы, указывающие на столкновение с птицей. Других повреждений конструкций воздушного судна зафиксировано не было.
Самолёт вылетел из омского аэропорта в 13:27 и приземлился в Новосибирске в 14:28. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 77 пассажиров, а также экипаж — два пилота и два бортпроводника. Никто из них не пострадал.