Самолёт, летевший из Омска, столкнулся с птицей

Самолёт вылетел из омского аэропорта в 13:27 и приземлился в Новосибирске в 14:28. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 77 пассажиров, а также экипаж — два пилота и два бортпроводника. Никто из них не пострадал.